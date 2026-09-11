eBay Aktie 956191 / US2786421030
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11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in eBay-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem eBay-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die eBay-Anteile bei 43.51 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die eBay-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22.983 eBay-Aktien. Die gehaltenen eBay-Anteile wären am 10.09.2026 2’413.93 USD wert, da der Schlussstand 105.03 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 141.39 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von eBay bezifferte sich zuletzt auf 46.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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