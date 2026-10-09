eBay Aktie 956191 / US2786421030
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09.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die eBay-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das eBay-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43.35 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in eBay-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 230.681 eBay-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der eBay-Aktie auf 111.98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’831.60 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 158.32 Prozent.
Der Börsenwert von eBay belief sich zuletzt auf 47.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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