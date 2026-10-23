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|Profitable eBay-Investition?
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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in eBay eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden eBay-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29.06 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 34.412 eBay-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des eBay-Papiers auf 122.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’199.59 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 319.96 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von eBay bezifferte sich zuletzt auf 54.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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