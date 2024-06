NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet eBay Aktionären eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel eBay am 20.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 1.00 USD je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 13.64 Prozent gestiegen. Alles in allem schüttet eBay 528.00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die eBay-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 7.98 Prozent aufgebessert.

eBay-Dividenden-Rendite

Letztlich notierte das eBay-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 53.84 USD. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite der eBay-Aktie 2.29 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2.12 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum eBay-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von eBay via NASDAQ 22.09 Prozent hinzugewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 27.28 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie eBay

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 1.08 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2.01 Prozent abnehmen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel eBay

Die Dividenden-Aktie eBay gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 27.341 Mrd. USD wert. Das eBay-KGV beträgt aktuell 8.40. Der Umsatz von eBay belief sich in 2023 auf 10.056 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 5.22 USD.

Redaktion finanzen.ch