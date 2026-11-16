NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem East West Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 45.64 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.911 Anteilen. Die gehaltenen East West Bancorp-Papiere wären am 13.11.2026 2’874.89 USD wert, da der Schlussstand 131.21 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 187.49 Prozent angewachsen.

Insgesamt war East West Bancorp zuletzt 17.95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch