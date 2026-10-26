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26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in East West Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in East West Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die East West Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 102.52 USD wert. Bei einem East West Bancorp-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.754 East West Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 131.19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’279.65 USD wert. Das entspricht einem Plus von 27.97 Prozent.
East West Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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