East West Bancorp Aktie 941081 / US27579R1041
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in East West Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die East West Bancorp-Aktie Investoren gebracht.
Am 31.08.2025 wurden East West Bancorp-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 105.14 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die East West Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 95.111 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 12’311.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 129.44 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 23.11 Prozent gleich.
Alle East West Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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