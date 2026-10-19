East West Bancorp Aktie 941081 / US27579R1041
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine East West Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in East West Bancorp gewesen.
Am 19.10.2016 wurde die East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 39.01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.563 East West Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 126.88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 325.25 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 225.25 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für East West Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 17.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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