NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Am 10.08.2023 wurden East West Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das East West Bancorp-Papier bei 58.47 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die East West Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 171.028 East West Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 131.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’524.37 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 125.24 Prozent gleich.

Am Markt war East West Bancorp jüngst 18.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch