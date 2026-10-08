NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31.48 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 317.662 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 57’131.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 179.85 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 471.32 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete DXP Enterprises eine Marktkapitalisierung von 2.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch