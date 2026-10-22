NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DXP Enterprises-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 22.10.2025 wurde die DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das DXP Enterprises-Papier bei 115.67 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8.645 DXP Enterprises-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 177.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’534.88 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 53.49 Prozent.

Insgesamt war DXP Enterprises zuletzt 2.64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch