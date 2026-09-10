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DXP Enterprises Aktie 935736 / US2333774071

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DXP Enterprises-Anlage unter der Lupe 10.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen DXP Enterprises-Einstiegs gewesen.

DXP Enterprises
183.80 USD -1.39%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem DXP Enterprises-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27.61 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 36.219 DXP Enterprises-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 186.56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’756.97 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 575.70 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte DXP Enterprises einen Börsenwert von 2.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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