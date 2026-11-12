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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DXP Enterprises-Aktie Investoren gebracht.
Am 12.11.2016 wurde die DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das DXP Enterprises-Papier letztlich bei 25.31 USD. Bei einem DXP Enterprises-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39.510 DXP Enterprises-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’115.37 USD, da sich der Wert einer DXP Enterprises-Aktie am 11.11.2026 auf 154.78 USD belief. Damit wäre die Investition um 511.54 Prozent gestiegen.
Insgesamt war DXP Enterprises zuletzt 2.41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DXP Enterprises Inc.
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