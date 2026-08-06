NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die DXP Enterprises-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DXP Enterprises-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 37.07 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 269.760 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (168.37 USD), wäre die Investition nun 45’419.48 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 354.19 Prozent angewachsen.

Am Markt war DXP Enterprises jüngst 2.65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch