NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem DXP Enterprises-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 25.95 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 385.356 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 70’728.32 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Papiers am 16.09.2026 auf 183.54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 607.28 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von DXP Enterprises betrug jüngst 2.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch