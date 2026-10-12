NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Dorel Industries-Papier an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5.89 CAD. Wer vor 3 Jahren 1’000 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hat, hat nun 169.779 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 208.83 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Papiers am 09.10.2026 auf 1.23 CAD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 79.12 Prozent eingebüsst.

Dorel Industries wurde am Markt mit 44.36 Mio. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch