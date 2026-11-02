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|Dorel Industries-Investition im Blick
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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dorel Industries von vor einem Jahr verloren
Wer vor Jahren in Dorel Industries-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit Dorel Industries-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Dorel Industries-Papier bei 1.80 CAD. Bei einer 1’000-CAD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 555.556 Dorel Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.23 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 683.33 CAD wert. Das kommt einer Abnahme um 31.67 Prozent gleich.
Dorel Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44.42 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dorel Industries Inc.
Analysen zu Dorel Industries Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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