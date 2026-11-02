NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dorel Industries von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit Dorel Industries-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Dorel Industries-Papier bei 1.80 CAD. Bei einer 1’000-CAD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 555.556 Dorel Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.23 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 683.33 CAD wert. Das kommt einer Abnahme um 31.67 Prozent gleich.

Dorel Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44.42 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch