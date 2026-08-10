NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dorel Industries-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Dorel Industries-Papier via Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Dorel Industries-Papier bei 1.43 CAD. Bei einem 1’000-CAD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 699.301 Dorel Industries-Aktien. Die gehaltenen Dorel Industries-Anteile wären am 07.08.2026 1’083.92 CAD wert, da der Schlussstand 1.55 CAD betrug. Das kommt einer Steigerung um 8.39 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Dorel Industries belief sich zuletzt auf 53.31 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch