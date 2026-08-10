Dorel Industries Aktie 686845 / CA25822C2058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Dorel Industries-Investition im Blick
|
10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dorel Industries-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Dorel Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Dorel Industries-Papier via Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Dorel Industries-Papier bei 1.43 CAD. Bei einem 1’000-CAD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 699.301 Dorel Industries-Aktien. Die gehaltenen Dorel Industries-Anteile wären am 07.08.2026 1’083.92 CAD wert, da der Schlussstand 1.55 CAD betrug. Das kommt einer Steigerung um 8.39 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Dorel Industries belief sich zuletzt auf 53.31 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dorel Industries Inc.
|
18:00
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dorel Industries-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
06.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Dorel Industries Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.