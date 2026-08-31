NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dorel Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde die Dorel Industries-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Dorel Industries-Papier bei 37.43 CAD. Bei einer 1’000-CAD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 26.717 Dorel Industries-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 41.41 CAD, da sich der Wert einer Dorel Industries-Aktie am 28.08.2026 auf 1.55 CAD belief. Die Abnahme von 1’000 CAD zu 41.41 CAD entspricht einer negativen Performance von 95.86 Prozent.

Insgesamt war Dorel Industries zuletzt 53.34 Mio. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch