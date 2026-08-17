NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dorel Industries von vor 3 Jahren gekostet

Am 17.08.2023 wurde das Dorel Industries-Papier via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen Dorel Industries-Anteile an diesem Tag bei 5.80 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’724.138 Dorel Industries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Dorel Industries-Aktien wären am 14.08.2026 2’827.59 CAD wert, da der Schlussstand 1.64 CAD betrug. Das entspricht einem Schwund von 71.72 Prozent.

Dorel Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56.45 Mio. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch