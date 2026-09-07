Dorel Industries Aktie 686845 / CA25822C2058
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dorel Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Dorel Industries-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit Dorel Industries-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Dorel Industries-Anteile letztlich bei 1.33 CAD. Bei einer 10’000-CAD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7’518.797 Dorel Industries-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’030.08 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Anteils am 04.09.2026 auf 1.60 CAD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +20.30 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Dorel Industries bezifferte sich zuletzt auf 55.06 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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