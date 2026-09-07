NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dorel Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit Dorel Industries-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Dorel Industries-Anteile letztlich bei 1.33 CAD. Bei einer 10’000-CAD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7’518.797 Dorel Industries-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’030.08 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Anteils am 04.09.2026 auf 1.60 CAD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +20.30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Dorel Industries bezifferte sich zuletzt auf 55.06 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch