Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Donegal Group B-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Donegal Group B-Anteile an diesem Tag 13.34 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 74.963 Donegal Group B-Aktien im Depot. Die gehaltenen Donegal Group B-Anteile wären am 23.11.2026 2’559.97 USD wert, da der Schlussstand 34.15 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 156.00 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich zuletzt auf 1.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch