NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Donegal Group B-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Donegal Group B-Aktie bei 16.65 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60.060 Donegal Group B-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’373.57 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Papiers am 02.11.2026 auf 22.87 USD belief. Mit einer Performance von +37.36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich zuletzt auf 913.27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch