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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Donegal Group B-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Donegal Group B-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Donegal Group B-Aktie bei 16.65 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60.060 Donegal Group B-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’373.57 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Papiers am 02.11.2026 auf 22.87 USD belief. Mit einer Performance von +37.36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich zuletzt auf 913.27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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