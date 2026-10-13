Donegal Grou b Aktie 1229216 / US2577013004
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Donegal Group B gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Donegal Group B-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15.10 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 66.225 Donegal Group B-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’150.33 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Papiers am 12.10.2026 auf 17.37 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15.03 Prozent zugenommen.
Donegal Group B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 669.68 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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