NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Donegal Group B-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13.69 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 730.460 Donegal Group B-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’390.07 USD, da sich der Wert einer Donegal Group B-Aktie am 19.10.2026 auf 19.70 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +43.90 Prozent.

Am Markt war Donegal Group B jüngst 698.28 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch