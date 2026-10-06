NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 06.10.2016 wurden Donegal Group B-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16.35 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.116 Donegal Group B-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 106.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17.49 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 6.97 Prozent.

Zuletzt verbuchte Donegal Group B einen Börsenwert von 640.43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch