NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Donegal Group A von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde die Donegal Group A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19.31 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Donegal Group A-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 517.866 Donegal Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 18.77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’720.35 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.80 Prozent abgenommen.

Donegal Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 673.64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch