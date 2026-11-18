Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Donegal Group A-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 19.90 USD. Bei einem Donegal Group A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.025 Donegal Group A-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 95.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18.97 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4.67 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A bezifferte sich zuletzt auf 707.14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch