Donegal Grou a Aktie 1223689 / US2577012014
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Donegal Group A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Donegal Group A-Einstiegs gewesen.
Am 23.09.2025 wurde die Donegal Group A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 19.25 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 51.948 Donegal Group A-Papiere. Die gehaltenen Donegal Group A-Papiere wären am 22.09.2026 965.19 USD wert, da der Schlussstand 18.58 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3.48 Prozent verringert.
Donegal Group A war somit zuletzt am Markt 678.20 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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