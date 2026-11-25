Heute vor 3 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 14.41 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69.396 Donegal Group A-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 1’319.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19.02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31.99 Prozent angewachsen.

Donegal Group A wurde am Markt mit 699.03 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch