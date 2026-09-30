NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 14.26 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 701.508 Donegal Group A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’676.25 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Papiers am 29.09.2026 auf 18.07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26.76 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Donegal Group A eine Marktkapitalisierung von 659.25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch