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Donegal Grou a Aktie 1223689 / US2577012014

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Performance unter der Lupe 09.09.2026 16:02:30

NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Donegal Grou a
18.84 USD -0.89%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Donegal Group A-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14.92 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Donegal Group A-Papier investiert hätte, hätte er nun 670.241 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’734.58 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Papiers am 08.09.2026 auf 19.00 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27.35 Prozent gesteigert.

Donegal Group A war somit zuletzt am Markt 711.62 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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