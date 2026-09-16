Donegal Grou a Aktie 1223689 / US2577012014
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|Lukratives Donegal Group A-Investment?
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Donegal Group A-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Donegal Group A-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15.97 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 6.262 Donegal Group A-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers auf 19.45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121.79 USD wert. Damit wäre die Investition um 21.79 Prozent gestiegen.
Donegal Group A wurde am Markt mit 710.20 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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