Heute vor 10 Jahren wurden Digi International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13.55 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Digi International-Aktie investiert hat, hat nun 73.801 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 3’933.58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53.30 USD belief. Das entspricht einem Plus von 293.36 Prozent.

Digi International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch