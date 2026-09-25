NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digi International-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die Digi International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Digi International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21.52 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Digi International-Aktie investiert hat, hat nun 46.468 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’566.45 USD, da sich der Wert eines Digi International-Papiers am 24.09.2026 auf 76.75 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 256.64 Prozent.

Alle Digi International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch