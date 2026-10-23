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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digi International von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Digi International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Digi International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Digi International-Papier bei 21.20 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Digi International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 471.698 Anteilen. Die gehaltenen Digi International-Papiere wären am 22.10.2026 34’339.62 USD wert, da der Schlussstand 72.80 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +243.40 Prozent.
Am Markt war Digi International jüngst 2.85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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