NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digi International von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Digi International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Digi International-Papier bei 21.20 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Digi International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 471.698 Anteilen. Die gehaltenen Digi International-Papiere wären am 22.10.2026 34’339.62 USD wert, da der Schlussstand 72.80 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +243.40 Prozent.

Am Markt war Digi International jüngst 2.85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch