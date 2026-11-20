Am 20.11.2021 wurde das Digi International-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Digi International-Anteile bei 23.78 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Digi International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.205 Digi International-Anteilen. Die gehaltenen Digi International-Anteile wären am 19.11.2026 232.88 USD wert, da der Schlussstand 55.38 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 232.88 USD entspricht einer Performance von +132.88 Prozent.

Digi International war somit zuletzt am Markt 2.12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch