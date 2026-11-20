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20.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Digi International von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Digi International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 20.11.2021 wurde das Digi International-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Digi International-Anteile bei 23.78 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Digi International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.205 Digi International-Anteilen. Die gehaltenen Digi International-Anteile wären am 19.11.2026 232.88 USD wert, da der Schlussstand 55.38 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 232.88 USD entspricht einer Performance von +132.88 Prozent.
Digi International war somit zuletzt am Markt 2.12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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