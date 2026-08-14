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Digi International Aktie 924993 / US2537981027

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Langfristige Performance 14.08.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Papier Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digi International-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Digi International-Aktien gewesen.

Digi International
73.50 EUR 0.00%
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Am 14.08.2025 wurde das Digi International-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Digi International-Papier bei 32.86 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Digi International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30.432 Digi International-Aktien. Die gehaltenen Digi International-Aktien wären am 13.08.2026 2’590.99 USD wert, da der Schlussstand 85.14 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 159.10 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Digi International belief sich zuletzt auf 3.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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