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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in DexCom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde die DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die DexCom-Anteile bei 94.05 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 106.326 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’619.88 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 09.11.2026 auf 81.07 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 13.80 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DexCom bezifferte sich zuletzt auf 29.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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