DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DexCom-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden DexCom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 96.35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.038 DexCom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (84.68 USD), wäre die Investition nun 87.89 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12.11 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von DexCom belief sich zuletzt auf 31.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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