NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das DexCom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78.00 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 128.205 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’269.23 USD, da sich der Wert eines DexCom-Anteils am 04.09.2026 auf 87.90 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12.69 Prozent.

Der DexCom-Wert an der Börse wurde auf 33.17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch