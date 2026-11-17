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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel hätte eine Investition in DexCom von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in DexCom eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DexCom-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des DexCom-Papiers betrug an diesem Tag 162.82 USD. Bei einem DexCom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.614 DexCom-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 50.12 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 16.11.2026 auf 81.61 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49.88 Prozent abgenommen.
DexCom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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