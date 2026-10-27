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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel hätte eine Investition in DexCom von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DexCom gewesen.
Am 27.10.2016 wurde die DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18.86 USD wert. Bei einem DexCom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.304 DexCom-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 416.71 USD, da sich der Wert eines DexCom-Papiers am 26.10.2026 auf 78.57 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 316.71 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von DexCom betrug jüngst 29.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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