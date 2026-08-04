DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DexCom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DexCom gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DexCom-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22.88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4.372 DexCom-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 87.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 381.68 USD wert. Mit einer Performance von +281.68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war DexCom zuletzt 31.53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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