NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DexCom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DexCom-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22.88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4.372 DexCom-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 87.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 381.68 USD wert. Mit einer Performance von +281.68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war DexCom zuletzt 31.53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch