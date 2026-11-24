Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit DexCom-Anteilen statt. Zum Handelsende standen DexCom-Anteile an diesem Tag bei 18.05 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 55.409 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 82.42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’566.84 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 356.68 Prozent.

Am Markt war DexCom jüngst 29.77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch