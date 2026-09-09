NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurden DENTSPLY SIRONA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des DENTSPLY SIRONA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36.00 USD. Bei einem DENTSPLY SIRONA-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27.778 DENTSPLY SIRONA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 10.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 305.28 USD wert. Damit wäre die Investition um 69.47 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von DENTSPLY SIRONA bezifferte sich zuletzt auf 2.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch