NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem DENTSPLY SIRONA-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61.36 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hat, hat nun 162.973 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DENTSPLY SIRONA-Papiers auf 10.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’787.81 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 82.12 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete DENTSPLY SIRONA eine Marktkapitalisierung von 2.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch