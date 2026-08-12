NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der DENTSPLY SIRONA-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das DENTSPLY SIRONA-Papier bei 38.81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.577 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 29.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11.61 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 70.09 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich zuletzt auf 2.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch