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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in DENTSPLY SIRONA gewesen.
Die DENTSPLY SIRONA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die DENTSPLY SIRONA-Anteile bei 11.09 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hat, hat nun 9.017 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 84.58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9.38 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15.42 Prozent abgenommen.
DENTSPLY SIRONA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.73 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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