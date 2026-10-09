NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Vor 3 Jahren wurde das Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 83.26 USD. Bei einem Deckers Outdoor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.201 Deckers Outdoor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 82.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.17 USD wert. Damit wäre die Investition 0.83 Prozent weniger wert.

Deckers Outdoor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch